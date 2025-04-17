Актовегин таблетки (Actovegin® tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1171,82
Экономия при брони: -148,28 грн
1023,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1139,50
Экономия при брони: -36,10 грн
1103,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1190,95
Экономия при брони: -162,57 грн
1028,38 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1252,32
Экономия при брони: -213,06 грн
1039,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1221,65
Экономия при брони: -139,38 грн
1082,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1206,38
Экономия при брони: -124,11 грн
1082,27 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1193,97
Экономия при брони: -186,22 грн
1007,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1193,12
Экономия при брони: -136,47 грн
1056,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1139,50
Экономия при брони: -36,10 грн
1103,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1103,40 грн