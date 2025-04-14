Актовегин таблетки (Actovegin® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 257 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1143,63 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1029,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1061,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1200,62
Экономия при брони: -97,28 грн
1103,34 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1190,70
Экономия при брони: -56,37 грн
1134,33 грн
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1139,03
Экономия при брони: -119,82 грн
1019,21 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1020,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1238,33
Экономия при брони: -189,89 грн
1048,44 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,80
Экономия при брони: -50,70 грн
1103,10 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1015,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1051,50 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1211,31
Экономия при брони: -134,26 грн
1077,05 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1160,96
Экономия при брони: -126,21 грн
1034,75 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,20
Экономия при брони: -50,10 грн
1103,10 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1192,48
Экономия при брони: -58,84 грн
1133,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1206,71
Экономия при брони: -61,46 грн
1145,25 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1195,32
Экономия при брони: -85,00 грн
1110,32 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Черноморского Казачества, 5
3.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1051,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1014,00 грн