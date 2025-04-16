Актовегин таблетки (Actovegin® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 95 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1198,17
Экономия при брони: -38,95 грн
1159,22 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1147,68 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1098,80
Экономия при брони: -15,80 грн
1083,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1158,17
Экономия при брони: -122,35 грн
1035,82 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1085,82 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1139,40 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1203,27
Экономия при брони: -105,83 грн
1097,44 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1172,01
Экономия при брони: -74,57 грн
1097,44 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1119,10
Экономия при брони: -36,10 грн
1083,00 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1167,61
Экономия при брони: -178,18 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1217,11
Экономия при брони: -153,30 грн
1063,81 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1183,66
Экономия при брони: -119,85 грн
1063,81 грн