Актовегин таблетки (Actovegin® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 152 аптеках в Львов
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1165,42
Экономия при брони: -133,98 грн
1031,44 грн
Пульс
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1099,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,20
Экономия при брони: -97,80 грн
1055,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1061,00 грн
Swiss pharmacy
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1061,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,80
Экономия при брони: -98,40 грн
1055,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,20
Экономия при брони: -97,80 грн
1055,40 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1220,57
Экономия при брони: -117,23 грн
1103,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 25 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1175,10
Экономия при брони: -119,70 грн
1055,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1119,20
Экономия при брони: -63,80 грн
1055,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1119,20
Экономия при брони: -63,80 грн
1055,40 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1175,10
Экономия при брони: -119,70 грн
1055,40 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1051,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,20
Экономия при брони: -97,80 грн
1055,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1175,10
Экономия при брони: -119,70 грн
1055,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1214,45
Экономия при брони: -111,11 грн
1103,34 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 40 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1140,70
Экономия при брони: -85,30 грн
1055,40 грн
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1175,10
Экономия при брони: -119,70 грн
1055,40 грн