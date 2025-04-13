Актовегин таблетки (Actovegin® tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 712 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1051,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1108,36 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1040,99 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1020,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1010,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1175,10
Экономия при брони: -82,10 грн
1093,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1051,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1210,22
Экономия при брони: -120,61 грн
1089,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 30 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1053,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1031,09 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1020,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1181,89
Экономия при брони: -147,14 грн
1034,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1020,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1020,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1051,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1191,05
Экономия при брони: -124,31 грн
1066,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1205,23
Экономия при брони: -114,33 грн
1090,90 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1055,10
Экономия при брони: -31,65 грн
1023,45 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1190,89
Экономия при брони: -181,01 грн
1009,88 грн