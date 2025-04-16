Актовегин таблетки (Actovegin® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 164 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1217,57
Экономия при брони: -142,05 грн
1075,52 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1063,00
Экономия при брони: -35,00 грн
1028,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1234,34
Экономия при брони: -195,08 грн
1039,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1014,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1217,91
Экономия при брони: -142,39 грн
1075,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1215,03
Экономия при брони: -175,98 грн
1039,05 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1103,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1212,84
Экономия при брони: -174,41 грн
1038,43 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1103,90
Экономия при брони: -50,10 грн
1053,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1223,65
Экономия при брони: -184,39 грн
1039,26 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,80
Экономия при брони: -100,00 грн
1053,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1215,38
Экономия при брони: -176,95 грн
1038,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1202,23
Экономия при брони: -162,17 грн
1040,06 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1175,10
Экономия при брони: -121,30 грн
1053,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1206,73
Экономия при брони: -167,47 грн
1039,26 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1014,50 грн