Актовегин таблетки (Actovegin® tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 283 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1095,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1179,05
Экономия при брони: -94,77 грн
1084,28 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 45 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1050,74 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1092,61 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1251,06
Экономия при брони: -161,48 грн
1089,58 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,20
Экономия при брони: -42,40 грн
1110,80 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1110,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,20
Экономия при брони: -42,40 грн
1110,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1054,79 грн
Первая аптека
Открыто
Закроется через 45 мин
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1046,49 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1053,44 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1036,18 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1015,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1248,24
Экономия при брони: -171,19 грн
1077,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 45 мин
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1089,63 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1088,66 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1084,34 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1206,38
Экономия при брони: -103,04 грн
1103,34 грн