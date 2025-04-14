Актовегин таблетки (Actovegin® tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 225 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1230,48
Экономия при брони: -127,14 грн
1103,34 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1231,40
Экономия при брони: -128,06 грн
1103,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1230,83
Экономия при брони: -95,10 грн
1135,73 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1123,33 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1119,20
Экономия при брони: -58,00 грн
1061,20 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1203,73
Экономия при брони: -137,48 грн
1066,25 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,80
Экономия при брони: -92,60 грн
1061,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1061,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1216,42
Экономия при брони: -150,17 грн
1066,25 грн
Не болей
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1222,42
Экономия при брони: -148,27 грн
1074,15 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1206,51
Экономия при брони: -132,36 грн
1074,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1217,80
Экономия при брони: -143,65 грн
1074,15 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1081,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1191,16
Экономия при брони: -119,75 грн
1071,41 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через null мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1175,85
Экономия при брони: -113,97 грн
1061,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1210,37
Экономия при брони: -148,49 грн
1061,88 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1122,86 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1209,15
Экономия при брони: -114,35 грн
1094,80 грн