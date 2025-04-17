Актовегин таблетки (Actovegin® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1076,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1028,50 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1015,36
Экономия при брони: -30,46 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1076,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,20
Экономия при брони: -77,00 грн
1076,20 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1241,27
Экономия при брони: -176,93 грн
1064,34 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1003,78 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1076,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1224,96
Экономия при брони: -180,97 грн
1043,99 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1106,95 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1017,50 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1168,60
Экономия при брони: -124,61 грн
1043,99 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1028,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон №50
Tакеда
1153,70 грн