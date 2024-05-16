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Актовегин таблетки, покрытые оболочкой 200 мг флакон, №50 - Харьков (156492) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 239 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
893,10 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
1106,64
Экономия: -223,26 грн
883,38 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
925,47 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
932,82 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
1019,21
Экономия: -135,48 грн
883,73 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (3)
940,35 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
926,92 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
920,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
979,50
Экономия: -97,00 грн
882,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
933,15 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
970,30
Экономия: -109,73 грн
860,57 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
886,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
1098,97
Экономия: -216,45 грн
882,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
925,84 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
925,60 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
939,27 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
908,50 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (1)
939,51 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
1100,33
Экономия: -201,30 грн
899,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
931,11 грн