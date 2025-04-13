Киев (адрес не указан)
Доступно в 595 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -0,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Фармация
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
91,01
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Фармация
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
91,01
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
88,60
Экономия при брони: -0,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
92,32
Экономия при брони: -3,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
91,01
Экономия при брони: -5,58 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 44
1.6 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Коронал® 5 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Санофи-Авентис Украина
91,72
Экономия при брони: -3,29 грн