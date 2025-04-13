Киев
Форт-Гель (Fort-Gel)

Форт-Гель (Fort-Gel)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 655 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
100,06 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
108,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
104,95 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
85,43 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
107,19 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
90,80
Экономия при брони: -0,80 грн
90,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
121,50
Экономия при брони: -31,50 грн
90,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
97,26 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
115,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
123,51 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
110,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
114,79 грн
Фармация
Открыто
Закроется в 18:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
123,25
Экономия при брони: -18,73 грн
104,52 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
108,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
121,69 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
97,26 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
110,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
85,43 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
121,58 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Форт-Гель гель 2.5 % туба 50 г №1
ООО "Тернофарм"
121,70 грн
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