Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,10 грн
Аптека низких цен
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
135,18
Экономия при брони: -8,40 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
201,72
Экономия при брони: -36,67 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
299,46
Экономия при брони: -38,54 грн
Аптека шар@
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
154,29
Экономия при брони: -7,01 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
165,52
Экономия при брони: -14,78 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
269,70
Экономия при брони: -12,25 грн
Подорожник
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
250,50
Экономия при брони: -4,90 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
130,75
Экономия при брони: -5,95 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
188,00
Экономия при брони: -30,00 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
278,00
Экономия при брони: -47,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
188,00
Экономия при брони: -18,40 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
181,60
Экономия при брони: -13,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
266,80
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
166,57
Экономия при брони: -7,27 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
168,61
Экономия при брони: -5,64 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
306,24
Экономия при брони: -11,85 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
157,40
Экономия при брони: -12,90 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
180,00
Экономия при брони: -11,90 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
288,00
Экономия при брони: -42,40 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
199,92
Экономия при брони: -22,80 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
311,45
Экономия при брони: -34,15 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
134,73
Экономия при брони: -8,70 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
205,19
Экономия при брони: -30,97 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
302,60
Экономия при брони: -29,29 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
174,03
Экономия при брони: -24,06 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,10 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Победы, 80
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
125,36
Экономия при брони: -9,86 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
159,61
Экономия при брони: -44,88 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
175,27
Экономия при брони: -48,76 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
207,46
Экономия при брони: -14,76 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
274,53
Экономия при брони: -17,82 грн
Аптека низких цен
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
3.1 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
153,00
Экономия при брони: -16,27 грн
Аптека интернет цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
188,00
Экономия при брони: -33,00 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
139,00
Экономия при брони: -23,50 грн