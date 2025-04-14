Одесса (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
200,76
Экономия при брони: -7,96 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
299,89
Экономия при брони: -22,53 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается через 47 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
200,34
Экономия при брони: -7,03 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
301,55
Экономия при брони: -9,70 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
196,38
Экономия при брони: -13,31 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
297,68
Экономия при брони: -21,33 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
173,13
Экономия при брони: -8,85 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
314,06
Экономия при брони: -27,38 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
180,00
Экономия при брони: -12,70 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
274,50
Экономия при брони: -17,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
296,90
Экономия при брони: -29,15 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
170,97
Экономия при брони: -6,18 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
298,80
Экономия при брони: -20,73 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
199,86
Экономия при брони: -21,65 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
307,15
Экономия при брони: -38,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Прохоровская, 37
3.0 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
203,39
Экономия при брони: -10,36 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
312,42
Экономия при брони: -15,91 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
163,80
Экономия при брони: -7,33 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
298,57
Экономия при брони: -62,05 грн