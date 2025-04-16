Николаев (адрес не указан)
Доступно в 103 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
162,32
Экономия при брони: -5,28 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
266,10
Экономия при брони: -8,65 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
166,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
274,50
Экономия при брони: -26,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
145,48
Экономия при брони: -7,56 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
200,41
Экономия при брони: -35,03 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
303,78
Экономия при брони: -32,06 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
166,20
Экономия при брони: -3,80 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
250,50
Экономия при брони: -2,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
251,21
Экономия при брони: -30,83 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
202,81
Экономия при брони: -27,38 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
266,84
Экономия при брони: -17,94 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
262,90
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
180,00
Экономия при брони: -17,60 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
250,70
Экономия при брони: -2,30 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
181,20
Экономия при брони: -18,80 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
206,30
Экономия при брони: -24,84 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
253,09
Экономия при брони: -15,24 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
87,61
Экономия при брони: -9,77 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
251,23
Экономия при брони: -16,02 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
124,27
Экономия при брони: -4,58 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
164,05
Экономия при брони: -8,35 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
299,03
Экономия при брони: -21,49 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
166,30
Экономия при брони: -3,90 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
250,70
Экономия при брони: -2,30 грн