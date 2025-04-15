Львов (адрес не указан)
Доступно в 171 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека нц
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
136,80
Экономия при брони: -1,30 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
250,50
Экономия при брони: -1,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
166,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
263,20
Экономия при брони: -14,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
175,73
Экономия при брони: -18,46 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
254,32
Экономия при брони: -14,08 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
207,60
Экономия при брони: -19,55 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
305,05
Экономия при брони: -29,45 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 27 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
166,20
Экономия при брони: -5,00 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
263,20
Экономия при брони: -14,20 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
265,30
Экономия при брони: -16,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
174,50
Экономия при брони: -13,30 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
265,30
Экономия при брони: -16,30 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
250,50
Экономия при брони: -1,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 42 мин
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
275,30
Экономия при брони: -26,30 грн