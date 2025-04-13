Киев (адрес не указан)
Доступно в 789 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
269,60
Экономия при брони: -9,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
173,10
Экономия при брони: -4,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
266,50
Экономия при брони: -11,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Фармация
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
201,22
Экономия при брони: -30,58 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
307,74
Экономия при брони: -46,77 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 23 мин
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
175,07
Экономия при брони: -6,98 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
310,37
Экономия при брони: -26,43 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
1.2 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 53 мин
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
168,99
Экономия при брони: -10,04 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
204,90
Экономия при брони: -24,89 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
304,19
Экономия при брони: -31,35 грн