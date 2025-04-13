Киев
Доксазозин (Doxazosinum)

Доксазозин (Doxazosinum)

Харьков (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 323 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
186,18 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
234,12 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
181,58 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
232,58 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
166,00 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
279,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
197,24
Экономия при брони: -14,33 грн
182,91 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
247,14
Экономия при брони: -19,01 грн
228,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
166,00 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
278,06 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
184,18 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
224,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
159,35 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
183,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
170,34
Экономия при брони: -11,65 грн
158,69 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
203,55
Экономия при брони: -20,48 грн
183,07 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
306,92
Экономия при брони: -28,75 грн
278,17 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
178,70
Экономия при брони: -9,80 грн
168,90 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
257,40 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
154,78 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
233,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
168,90 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
272,10
Экономия при брони: -14,70 грн
257,40 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
154,46 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
275,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
154,70 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
243,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
168,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
180,00
Экономия при брони: -11,10 грн
168,90 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 27 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
183,96 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
272,62 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
232,00 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
252,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
175,66
Экономия при брони: -10,29 грн
165,37 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
264,83
Экономия при брони: -15,51 грн
249,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
154,16 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
232,54 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное