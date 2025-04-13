Харьков (адрес не указан)
Доступно в 323 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
197,24
Экономия при брони: -14,33 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
247,14
Экономия при брони: -19,01 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
170,34
Экономия при брони: -11,65 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
203,55
Экономия при брони: -20,48 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
306,92
Экономия при брони: -28,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
178,70
Экономия при брони: -9,80 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
272,10
Экономия при брони: -14,70 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
180,00
Экономия при брони: -11,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,10 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 27 мин
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
175,66
Экономия при брони: -10,29 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
264,83
Экономия при брони: -15,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье