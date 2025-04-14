Днепр (адрес не указан)
Доступно в 220 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
175,02
Экономия при брони: -17,81 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
202,92
Экономия при брони: -24,51 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
307,58
Экономия при брони: -31,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
177,21
Экономия при брони: -12,23 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
320,25
Экономия при брони: -22,15 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
158,80
Экономия при брони: -2,90 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
253,50
Экономия при брони: -15,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
158,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
241,60
Экономия при брони: -3,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
198,36
Экономия при брони: -20,07 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
304,85
Экономия при брони: -24,34 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
156,70
Экономия при брони: -9,56 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
266,24
Экономия при брони: -26,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
158,40
Экономия при брони: -2,50 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
241,60
Экономия при брони: -3,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
140,86
Экономия при брони: -6,15 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
196,78
Экономия при брони: -18,49 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
232,48
Экономия при брони: -8,01 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
206,78
Экономия при брони: -23,29 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
303,84
Экономия при брони: -43,15 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
174,78
Экономия при брони: -14,44 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
303,24
Экономия при брони: -27,64 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
172,51
Экономия при брони: -15,98 грн
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
303,45
Экономия при брони: -17,12 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
166,88
Экономия при брони: -9,89 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
304,19
Экономия при брони: -18,62 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
126,67
Экономия при брони: -4,06 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
184,67
Экономия при брони: -5,92 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
278,28
Экономия при брони: -8,92 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
174,43
Экономия при брони: -14,09 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
262,69
Экономия при брони: -20,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
209,74
Экономия при брони: -17,12 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
306,22
Экономия при брони: -25,84 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье