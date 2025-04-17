Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,40
Экономия при брони: -23,30 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,20
Экономия при брони: -30,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
174,60
Экономия при брони: -3,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,20
Экономия при брони: -30,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
266,46
Экономия при брони: -29,60 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50
Экономия при брони: -23,40 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
186,77
Экономия при брони: -9,97 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
304,24
Экономия при брони: -35,34 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50
Экономия при брони: -23,40 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,00
Экономия при брони: -29,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
201,39
Экономия при брони: -24,85 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
155,72
Экономия при брони: -15,44 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,00
Экономия при брони: -8,80 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
196,50
Экономия при брони: -25,40 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
293,00
Экономия при брони: -29,90 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
300,15
Экономия при брони: -39,31 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
194,50 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
133,03
Экономия при брони: -14,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
178,70
Экономия при брони: -7,60 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Доксазозин таблетки 1 мг банка №30
Корпорация Здоровье
160,10 грн
Доксазозин таблетки 2 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
196,19
Экономия при брони: -17,79 грн
Доксазозин таблетки 4 мг блистер №20
Корпорация Здоровье
297,39
Экономия при брони: -27,59 грн