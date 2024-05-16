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Атоксил гель гель стик-пакетик, №20 - Львов (444036) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 335 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (1)
360,25 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (3)
449,06
Экономия: -62,37 грн
386,69 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: стик-пакетик (18)
377,80 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 39 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
394,07
Экономия: -4,35 грн
389,72 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4), стик-пакетик (12)
432,89
Экономия: -59,08 грн
373,81 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (2)
356,73 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
409,85
Экономия: -46,32 грн
363,53 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
459,10 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
377,80 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
415,93 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1), стик-пакетик (1)
590,80
Экономия: -229,50 грн
361,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: гель (4)
431,99
Экономия: -68,46 грн
363,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: гель (3)
425,99
Экономия: -62,46 грн
363,53 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
360,25 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (3), стик-пакетик (11)
434,75
Экономия: -57,74 грн
377,01 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (7), стик-пакетик (1)
590,20
Экономия: -228,90 грн
361,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (7), стик-пакетик (19)
434,55
Экономия: -60,74 грн
373,81 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: гель (14)
360,25 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
409,93
Экономия: -46,40 грн
363,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
471,99
Экономия: -108,46 грн
363,53 грн