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Аденостерид-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер в картонной коробке, №30 - Львов (71867) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
308,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
308,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
308,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
308,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 14:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
308,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: блистер (1)
280,09 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Львов, ул. Горской, 9
Всего: упаковка (4)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
308,90 грн
В городе Львов больше нет предложений с препаратом