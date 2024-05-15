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Аденостерид-Здоровье таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер в картонной коробке, №30 - Харьков (71867) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
332,85
Экономия: -24,25 грн
308,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
308,90 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
303,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
308,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
308,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
308,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
308,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
308,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
308,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 15:00
308,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
308,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
308,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-18 - 12:00
308,90 грн
В городе Харьков больше нет предложений с препаратом