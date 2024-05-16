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Анжелик таблетки, покрытые оболочкой, №28 - Харьков (71788) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 251 аптеке
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
453,87 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (4)
532,92
Экономия: -74,36 грн
458,56 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (1)
509,11 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (2)
502,10 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4)
510,54
Экономия: -51,54 грн
459,00 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
508,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
499,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
530,99
Экономия: -72,78 грн
458,21 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
483,22 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
452,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
519,97
Экономия: -47,95 грн
472,02 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
476,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
478,15 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
484,50 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
498,18 грн
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
459,07 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (4)
494,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
534,07
Экономия: -77,11 грн
456,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
512,10 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (5)
501,19 грн