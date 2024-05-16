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Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой 0,125 г блистер, №3 - Харьков (71102) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 429 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (2)
208,06 грн
Бажаемо здоровья
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (3)
204,80 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (12)
238,35
Экономия: -57,39 грн
180,96 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (10)
204,20 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
203,46 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
192,59 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (7)
235,34
Экономия: -46,45 грн
188,89 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
207,94 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (6)
199,45 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
204,89 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
259,40
Экономия: -50,40 грн
209,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
188,62 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (7)
252,50
Экономия: -37,30 грн
215,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (3)
236,99
Экономия: -27,99 грн
209,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (3)
192,85 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (4)
221,71 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
217,31 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (10)
238,78
Экономия: -57,26 грн
181,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (4)
219,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
204,42 грн