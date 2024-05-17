Все аптеки Украины
ATC-классификацияПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯПрочие противовирусные средстваТилоронАмиксин® ІСЦены в аптеках

Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой 0,06 г блистер, №3 - Запорожье (71099) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 173 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
105,50 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
112,71 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
121,90
Экономия: -17,53 грн
104,37 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
112,13
Экономия: -19,40 грн
92,73 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
103,49 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
122,99
Экономия: -23,48 грн
99,51 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
121,00
Экономия: -18,00 грн
103,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
96,88 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
105,50 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
131,30
Экономия: -31,90 грн
99,40 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
116,50
Экономия: -16,99 грн
99,51 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
102,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
114,94
Экономия: -19,32 грн
95,62 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
102,03 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
99,10 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
105,50 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
114,78
Экономия: -19,27 грн
95,51 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2)
112,20
Экономия: -25,29 грн
86,91 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
126,00
Экономия: -22,50 грн
103,50 грн
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (109)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
105,50 грн