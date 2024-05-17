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Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой 0,06 г блистер, №6 - Одесса (351790) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 165 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
193,43
Экономия: -9,20 грн
184,23 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (1)
213,60 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: таблетки, покрытые оболочкой (3)
190,80 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (1)
220,58
Экономия: -44,08 грн
176,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
195,70
Экономия: -44,05 грн
151,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
187,70 грн
Софья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 32
Всего: упаковка (1)
190,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
187,70 грн
Аптека нежных цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (2)
201,89
Экономия: -14,63 грн
187,26 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 41 мин
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1), блистер (1)
206,59
Экономия: -36,68 грн
169,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
187,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
Всего: упаковка (1)
209,23
Экономия: -23,21 грн
186,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Степовая, 28
Всего: упаковка (2), блистер (1)
193,68
Экономия: -18,90 грн
174,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
Всего: упаковка (1)
208,47
Экономия: -22,58 грн
185,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (3)
198,02
Экономия: -21,56 грн
176,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 29
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 19:00
187,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1), блистер (1)
183,24 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Жуковского, 42/46
Всего: упаковка (1)
208,30
Экономия: -31,84 грн
176,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
Всего: упаковка (2)
197,96
Экономия: -11,96 грн
186,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
Всего: упаковка (2)
196,76
Экономия: -20,30 грн
176,46 грн