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Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой 0,06 г блистер, №6 - Львов (351790) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (127)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
187,70 грн
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 40 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (4)
189,13
Экономия: -0,15 грн
188,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
194,54
Экономия: -24,57 грн
169,97 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (127)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
187,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (127)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
187,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (127)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
187,70 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
193,17
Экономия: -9,48 грн
183,69 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2), блистер (1)
210,01
Экономия: -40,04 грн
169,97 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (127)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
187,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
214,99
Экономия: -37,93 грн
177,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (127)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
187,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (127)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
187,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
191,99
Экономия: -14,93 грн
177,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
205,99
Экономия: -28,93 грн
177,06 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (127)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
187,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
207,64
Экономия: -17,54 грн
190,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (127)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
187,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (127)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
187,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (2)
187,43
Экономия: -17,77 грн
169,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
184,20 грн