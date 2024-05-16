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Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой 0,06 г блистер, №10 - Львов (351789) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
268,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
236,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
282,72
Экономия: -27,17 грн
255,55 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
268,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
248,71 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
268,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
268,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
258,53
Экономия: -12,69 грн
245,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
268,90 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
268,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
268,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
268,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
263,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
286,99
Экономия: -33,08 грн
253,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
268,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
268,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
275,95
Экономия: -28,67 грн
247,28 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
268,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
268,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (7)
Наличие на 2024-05-21 - 16:00
268,90 грн