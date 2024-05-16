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Амиксин® ІС таблетки, покрытые оболочкой 0,06 г блистер, №10 - Харьков (351789) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
268,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
288,02
Экономия: -60,27 грн
227,75 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
241,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
268,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
268,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
268,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1), блистер (1)
284,32 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (2)
276,62 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 41/2
Всего: упаковка (1), блистер (1)
262,52 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
276,86 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1), блистер (1)
278,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
268,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
268,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
268,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
254,78 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
268,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
236,28 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
268,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (5)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
268,90 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (2)
247,18 грн