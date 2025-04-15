Генсулин М30 (Gensulin M30)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека интернет цен
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 88
3.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Запорожье, ул. Сталеваров, 25
3.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,20
Экономия при брони: -16,70 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
907,47
Экономия при брони: -37,34 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Бочарова, 1
4.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Народная аптека
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 222
4.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Мед-сервис
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Народная аптека
Запорожье, ул. Северокольцевая, 15
8.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чумаченко, 21
9.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Народная аптека
Запорожье, ул. Чумаченко, 30
9.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 25
10.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека бам
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 30
10.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
573,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Энтузиастов, 2
10.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
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32.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,20
Экономия при брони: -1,90 грн