Генсулин М30 (Gensulin M30)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 40 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,10
Экономия при брони: -1,80 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
571,02
Экономия при брони: -19,89 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
582,63
Экономия при брони: -23,44 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
906,59
Экономия при брони: -36,46 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
904,06
Экономия при брони: -33,93 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Степовая, 29
3.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
915,78
Экономия при брони: -45,65 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
879,70
Экономия при брони: -58,82 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Греческая, 46
3.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Рихтера Святослава, 132/1
3.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека 9-1-1
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 70/54
4.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
893,54
Экономия при брони: -37,84 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
910,83
Экономия при брони: -55,13 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 94
4.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Филатова Академика, 90
4.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Мед-сервис
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 33-А
5.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
598,04
Экономия при брони: -27,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton