Генсулин М30 (Gensulin M30)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 21 аптеках в Николаев
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
877,20
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
917,43
Экономия при брони: -62,23 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -1,90 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -1,90 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
878,20
Экономия при брони: -24,10 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
170,13
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
915,43
Экономия при брони: -44,80 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
914,46
Экономия при брони: -43,83 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
913,58
Экономия при брони: -57,88 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
597,42
Экономия при брони: -27,38 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Николаев, ул. Космонавтов, 60
4.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
864,27
Экономия при брони: -43,39 грн
Подорожник
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,10
Экономия при брони: -8,00 грн
Подорожник
Николаев, просп. Мира, 56-А
5.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
877,20
Экономия при брони: -23,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
905,84
Экономия при брони: -50,14 грн
Подорожник
Николаев, ул. Веселиновская, 14-А
6.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
350,88
Экономия при брони: -9,24 грн