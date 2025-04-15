Генсулин М30 (Gensulin M30)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Львов
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
572,60
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
586,36
Экономия при брони: -35,23 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
926,28
Экономия при брони: -55,65 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 28 мин
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
842,00
Экономия при брони: -2,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
512,85
Экономия при брони: -28,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,00
Экономия при брони: -22,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается через 13 мин
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
860,30
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,10
Экономия при брони: -22,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека бам
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -2,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 10
3.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,20
Экономия при брони: -22,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 11
3.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
877,20
Экономия при брони: -37,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Княгини Ольги, 71-Б
3.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека шар@
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, ул. Сыховская, 8
6.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
913,22
Экономия при брони: -58,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 43 мин
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
899,04
Экономия при брони: -43,84 грн