Генсулин М30 (Gensulin M30)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 92 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -8,70 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
893,36
Экономия при брони: -38,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
913,30
Экономия при брони: -58,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Пимоненко Николая, 10
2.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Мед-сервис
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Фармация
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 24 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
846,75
Экономия при брони: -55,72 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптекарь
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 3
3.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
878,20
Экономия при брони: -65,30 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Фармация
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Исаакяна, 2
3.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
784,71
Экономия при брони: -43,43 грн
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 54 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton