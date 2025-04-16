Генсулин М30 (Gensulin M30)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,10
Экономия при брони: -8,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
584,92
Экономия при брони: -33,79 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
924,00
Экономия при брони: -53,37 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
601,83
Экономия при брони: -31,79 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
563,96
Экономия при брони: -32,73 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
908,42
Экономия при брони: -52,72 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
602,74
Экономия при брони: -32,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
860,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
577,98
Экономия при брони: -25,75 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
586,00
Экономия при брони: -26,81 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
594,54
Экономия при брони: -25,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 10
2.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
860,30
Экономия при брони: -6,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -4,40 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
877,20
Экономия при брони: -23,40 грн