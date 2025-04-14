Генсулин М30 (Gensulin M30)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 80 аптеках в Днепр
Аптека бам
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -12,80 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
877,60
Экономия при брони: -19,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
556,20
Экономия при брони: -0,60 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
689,60
Экономия при брони: -3,12 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -12,80 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
877,60
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
552,96
Экономия при брони: -21,73 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
905,49
Экономия при брони: -49,79 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
584,03
Экономия при брони: -24,84 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
908,33
Экономия при брони: -52,63 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
903,45
Экономия при брони: -33,32 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
599,69
Экономия при брони: -34,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
897,15
Экономия при брони: -41,45 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
917,88
Экономия при брони: -62,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
604,71
Экономия при брони: -37,56 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
927,76
Экономия при брони: -57,63 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 125
4.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
610,90
Экономия при брони: -41,86 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
849,22
Экономия при брони: -58,19 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
4.3 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
877,20
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
4.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
520,84
Экономия при брони: -36,37 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
935,99
Экономия при брони: -65,36 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
4.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
551,34
Экономия при брони: -23,09 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
908,17
Экономия при брони: -38,04 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется через 2 мин
Днепр, пер. Парусный, 7
4.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -12,80 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,10
Экономия при брони: -4,00 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 32 мин
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
922,25
Экономия при брони: -52,12 грн