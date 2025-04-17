Генсулин М30 (Gensulin M30)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
878,20
Экономия при брони: -21,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
878,20
Экономия при брони: -21,20 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -8,00 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
878,20
Экономия при брони: -21,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
878,20
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -8,00 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
862,10
Экономия при брони: -5,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
911,93
Экономия при брони: -41,30 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
568,40
Экономия при брони: -8,00 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
878,20
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
903,01
Экономия при брони: -32,88 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
586,53
Экономия при брони: -20,92 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
887,35
Экономия при брони: -31,65 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
503,17
Экономия при брони: -17,62 грн
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
850,66
Экономия при брони: -29,78 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 89
1.0 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 54
1.1 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
891,48
Экономия при брони: -35,78 грн
Ощад аптека
Чернигов, ул. Шевченко, 27
1.2 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Преображенская, 2
1.3 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл картридж 3 мл №5
Bioton
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Генсулин М30 суспензия для инъекций 100 ЕД/мл флакон 10 мл №1
Bioton