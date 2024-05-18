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Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №63 - Запорожье (67546) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1222,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (42)
1402,95
Экономия: -289,91 грн
1113,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1222,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
1144,39 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
1206,00
Экономия: -73,20 грн
1132,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1222,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1222,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1222,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (42)
1206,00
Экономия: -73,20 грн
1132,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
1400,23
Экономия: -227,85 грн
1172,38 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1222,70 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1222,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
1413,84
Экономия: -267,31 грн
1146,53 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1403,21
Экономия: -198,88 грн
1204,33 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
1377,53
Экономия: -243,30 грн
1134,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1222,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1206,00
Экономия: -73,20 грн
1132,80 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1222,70 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (27)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1222,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
1444,41 грн