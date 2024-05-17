Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ И ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫГОРМОНЫ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ И ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПАТОЛОГИИ ПОЛОВОЙ СФЕРЫГОРМОНАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ПРИМЕНЕНИЯЭстрогены и гестагены в фиксированных комбинацияхПрочие комбинацииБелара®Цены в аптеках

Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №63 - Львов (67546) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках
Аптека нц
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (1)
1232,88
Экономия: -27,77 грн
1205,11 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
1300,18
Экономия: -161,48 грн
1138,70 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
1220,40 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
1119,44 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1220,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
1152,99
Экономия: -8,34 грн
1144,65 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
1189,00 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (42)
1309,24
Экономия: -202,68 грн
1106,56 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
1355,60
Экономия: -205,91 грн
1149,69 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
1189,00 грн
Аптека бам
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1220,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
1173,99
Экономия: -29,34 грн
1144,65 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1220,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
1164,99
Экономия: -20,34 грн
1144,65 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
1198,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
1220,40 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (29)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
1220,40 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (3)
1388,80
Экономия: -213,39 грн
1175,41 грн
Подорожник
Подробнее
Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (2)
1176,99
Экономия: -32,34 грн
1144,65 грн
D.s.
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
1189,00 грн