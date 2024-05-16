Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №63 - Киев (67546) Лекарственный препарат - Цены
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Киев, пл. Независимости, 1
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Киев, ул. Крещатик, 22
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Киев, ул. Крещатик, 16-А
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Киев, ул. Крещатик, 13
Подорожник
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Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
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Киев, ул. Владимирская, 42
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Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
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Фармация
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Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
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Киев, ул. Бассейная, 10
Подорожник
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Киев, ул. Бассейная, 15
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
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Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
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Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Наличие на 2024-05-17 - 17:00
D.s.
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Біла ромашка
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Всего: блистер (1)
Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (300)
Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
Бажаемо здоровья
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
Бажаемо здоровья
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Киев, ул. Большая Васильковская, 44