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Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №63 - Днепр (Днепропетровск) (67546) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
1222,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
1396,12
Экономия: -190,42 грн
1205,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 13:00
1222,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
1167,99
Экономия: -24,63 грн
1143,36 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (2)
1351,48
Экономия: -200,68 грн
1150,80 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 20 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
1397,53
Экономия: -233,00 грн
1164,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1222,10 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1222,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (42)
1349,97
Экономия: -199,17 грн
1150,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
1113,91 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1222,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
1374,30
Экономия: -219,93 грн
1154,37 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 14:00
1222,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
1118,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (21)
1370,41
Экономия: -171,14 грн
1199,27 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
Всего: таблетки, покрытые пленочной оболочкой (42)
1180,69 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (4)
1448,49 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1222,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
1222,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (40)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
1222,10 грн