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Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №21 - Запорожье (67544) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 93 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
513,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
591,54
Экономия: -93,50 грн
498,04 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
593,43
Экономия: -109,05 грн
484,38 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
509,99
Экономия: -27,70 грн
482,29 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
571,00
Экономия: -72,00 грн
499,00 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
513,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (10)
506,99
Экономия: -24,70 грн
482,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
522,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
588,73
Экономия: -77,08 грн
511,65 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
469,11 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
513,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
513,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
582,82
Экономия: -89,74 грн
493,08 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
513,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
513,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
534,23
Экономия: -36,02 грн
498,21 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
604,77
Экономия: -107,59 грн
497,18 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
513,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (69)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
513,10 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
600,86
Экономия: -101,93 грн
498,93 грн