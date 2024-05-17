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Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №21 - Львов (67544) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 155 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (197)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
512,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
465,67 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
517,58
Экономия: -2,97 грн
514,61 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (197)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
512,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
506,99
Экономия: -25,43 грн
481,56 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
499,00 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
538,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
465,67 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (2)
525,99
Экономия: -44,43 грн
481,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
501,99
Экономия: -20,43 грн
481,56 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
539,37
Экономия: -84,23 грн
455,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
618,40
Экономия: -136,20 грн
482,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (197)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
512,20 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
499,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
493,99
Экономия: -12,43 грн
481,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (2)
525,99
Экономия: -44,43 грн
481,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (4)
519,99
Экономия: -38,43 грн
481,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается через 48 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
531,99
Экономия: -50,43 грн
481,56 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
495,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (3)
495,99
Экономия: -14,43 грн
481,56 грн