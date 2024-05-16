Белара® таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №21 - Харьков (67544) Лекарственный препарат - Цены
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
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Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Аптека копейка
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Аптека 9-1-1
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Харьков, просп. Героев Харькова, 137
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Харьков, пер. Молчановский, 12