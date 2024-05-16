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Амброксол таблетки 30 мг блистер тм Solution Pharm, №20 - Харьков (904274) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 227 аптеках
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Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (4)
38,17 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (5)
38,37 грн
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (4)
38,02 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (3)
38,22 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (4)
38,41 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (11)
37,99 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
38,10 грн
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (5)
37,97 грн
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (5)
38,24 грн
Аптека низкие цены №1
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Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (4)
38,45 грн
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (3)
38,31 грн
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Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (2)
38,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (3)
38,25 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (5)
38,23 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Всего: упаковка (9)
38,29 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Всего: упаковка (5)
38,13 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (8)
38,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (45)
38,01 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (13)
38,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (9)
38,25 грн