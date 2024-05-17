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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Одесса (112598) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 09:00
Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
Всего: упаковка (1)
71,00 грн
Гала аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Всего: упаковка (2)
72,20 грн
В других городах:
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Всего: упаковка (1)
52,60 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Аптека акс социальная
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Закрыто Открывается в 08:00
Утконосовка, ул. Мира, 29
Всего: упаковка (1)
61,00 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 10:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Всего: упаковка (20)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Келецкая, 121
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Всего: упаковка (1)
62,30
Экономия: -7,31 грн
54,99 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Всего: упаковка (1)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 7
Всего: упаковка (2)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Всего: упаковка (11)
66,70
Экономия: -2,00 грн
64,70 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (3)
52,58
Экономия: -4,43 грн
48,15 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Всего: упаковка (2)
58,00
Экономия: -11,00 грн
47,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Всего: упаковка (1)
40,83
Экономия: -4,34 грн
36,49 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
51,19
Экономия: -6,09 грн
45,10 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
52,50
Экономия: -3,94 грн
48,56 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (3)
46,63
Экономия: -4,03 грн
42,60 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
55,36
Экономия: -7,20 грн
48,16 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (7)
53,28
Экономия: -5,18 грн
48,10 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
70,30 грн