Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Одесса (112598) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
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Одесса, дорога Фонтанская, 58/1
Біла ромашка
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Всего: упаковка (1)
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Одесса, ул. Палия Семена, 93-А
Аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Круглосуточно
Одесса, ул. Героев Крут, 54
В других городах:
Гала аптека
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Заболотного Академика, 2
Аптека24
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Чкалова, 91-А
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 35
Аптека акс социальная
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Утконосовка, ул. Мира, 29
Біла ромашка
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Черкассы, бульв. Шевченко, 208/1
Біла ромашка
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Винница, ул. Келецкая, 121
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается через 42 мин
Запорожье, ул. Счастливая, 3
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Канев, ул. Энергетиков, 12-А
Біла ромашка
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Сквира, ул. Соборная, 7
Біла ромашка
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Всего: упаковка (11)
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Белая Церковь, ул. Ярослава Мудрого, 40
Не болей
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Народная аптека
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Всего: упаковка (2)
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Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
Аптека низких цен
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Авраменко, 13
Не болей! семья аптек
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Не болей
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Не болей! семья аптек
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Не болей
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Всего: упаковка (1)
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Днепр, ул. Рабочая, 168
Не болей
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Всего: упаковка (7)
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Днепр, просп. Науки, 171
Аптека24
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Днепр, бульв. Славы, 40