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Амброксол сироп 15 мг/5 мл флакон 100 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (112598) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
51,80
Экономия: -6,70 грн
45,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
54,66
Экономия: -6,50 грн
48,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
54,45
Экономия: -5,89 грн
48,56 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
54,43
Экономия: -6,59 грн
47,84 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (7)
53,11
Экономия: -5,01 грн
48,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (2)
44,12
Экономия: -4,52 грн
39,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (4)
54,22
Экономия: -5,66 грн
48,56 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 6
Всего: упаковка (1)
51,98
Экономия: -3,76 грн
48,22 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (5)
55,26
Экономия: -7,10 грн
48,16 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (3)
45,93
Экономия: -3,33 грн
42,60 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
53,71
Экономия: -5,87 грн
47,84 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 40
Всего: упаковка (1)
70,30 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: упаковка (1)
52,97
Экономия: -4,82 грн
48,15 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: упаковка (3)
53,63
Экономия: -5,53 грн
48,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, бульв. Славы, 3-Р
Всего: упаковка (2)
53,79
Экономия: -5,63 грн
48,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 40
Всего: упаковка (2)
43,97
Экономия: -2,95 грн
41,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Калиновая, 11-Б
Всего: упаковка (1)
51,82
Экономия: -3,60 грн
48,22 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 111
Всего: упаковка (3)
49,71
Экономия: -4,21 грн
45,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 22-Д
Всего: упаковка (2)
47,21
Экономия: -2,89 грн
44,32 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 5-А
Всего: упаковка (3)
51,64
Экономия: -3,49 грн
48,15 грн