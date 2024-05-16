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Амброксол таблетки 30 мг блистер, №20 - Харьков (112596) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Березинская, 28
Всего: упаковка (7)
20,04
Экономия: -1,04 грн
19,00 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (1)
19,78
Экономия: -0,63 грн
19,15 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (2)
19,07
Экономия: -0,77 грн
18,30 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 19
Всего: упаковка (1)
19,44
Экономия: -1,14 грн
18,30 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 68
Всего: упаковка (1)
21,62
Экономия: -2,72 грн
18,90 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Окипной Раисы, 4
Всего: упаковка (1)
21,51
Экономия: -2,71 грн
18,80 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 81
Всего: упаковка (1)
21,53
Экономия: -2,72 грн
18,81 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Иорданская, 20
Всего: упаковка (1)
20,43
Экономия: -1,53 грн
18,90 грн
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Телиги Елены, 11
Всего: упаковка (1)
21,62
Экономия: -2,72 грн
18,90 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 09:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
24,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
Всего: упаковка (5)
21,71
Экономия: -4,35 грн
17,36 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 60/1
Всего: упаковка (3)
21,02
Экономия: -3,66 грн
17,36 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Короленко, 56
Всего: упаковка (1)
23,30 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Днепровская, 93
Всего: упаковка (4)
23,40 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 31
Всего: упаковка (2)
23,40 грн
Фармсвит здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 101
Всего: упаковка (6)
20,48 грн
Аптека
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Сошников, ул. Иванова, 6
Всего: упаковка (2)
22,40 грн
Аптека
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Открыто Круглосуточно
Борисполь, ул. Котляревского Ивана, 1
Всего: упаковка (10)
22,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 09:00
Гора, ул. Центральная, 7
Всего: упаковка (4)
21,00 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Счастливое, ул. Героев Майдана, 11
Всего: упаковка (2)
21,00 грн