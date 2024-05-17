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Аводарт капсулы мягкие желатиновые 0,5 мг блистер, №90 - Запорожье (187594) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1593,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
1833,93
Экономия: -344,59 грн
1489,34 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1), блистер (7)
1685,09
Экономия: -199,04 грн
1486,05 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1566,00
Экономия: -93,60 грн
1472,40 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1593,90 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
1515,99
Экономия: -16,05 грн
1499,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1593,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
1540,62 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1593,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
1719,19
Экономия: -103,56 грн
1615,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1593,90 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1593,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1593,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
1639,66
Экономия: -182,53 грн
1457,13 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
1607,04 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1), блистер (6)
1804,92
Экономия: -332,47 грн
1472,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: капсулы мягкие желатиновые (30)
1740,73
Экономия: -273,74 грн
1466,99 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1593,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
1785,80
Экономия: -210,65 грн
1575,15 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (12)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1593,90 грн